Заслуженный тренер СССР Богданов ставит на победу «Салавата Юлаева» Фото: Дмитрий Слезин Заслуженный тренер СССР Богданов ставит на победу «Салавата Юлаева» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Через несколько часов уфимский «Салават Юлаев» примет на своей арене нижегородское «Торпедо». Заслуженный тренер СССР, экс-наставник национальной сборной Украины, а также многих клубов КХЛ Анатолий Богданов дал свой прогноз на этот поединок.

«Торпедо» продолжает демонстрировать стабильную игру, невзирая на потери игроков, в том числе и ведущих. Впечатляет победная пятиматчевая серия, причем четыре из них добыты на выезде, — сказал эксперт. — «Салават Юлаев» подобной стабильностью не отличается, переживая запланированные и незапланированные спады. Игорю Захаркину пока никак не удается настроить команду на полную самоотдачу в каждом матче, да и травмы ведущих игроков тоже не позволяют достичь взаимопонимания в звеньях. Атаку, несомненно, усилило возвращение с молодежного чемпионата мира-2017 лучшего нападающего российской сборной Кирилла Капризова, который в первом же матче со «Спартаком» в полной мере проявил свои бомбардирские способности, набрав по системе «гол+пас» 4 (2+2) очка. Если такая результативность со стороны молодого форварда сохранится, то потеря на три-четыре недели Теему Хартикайнена не будет столь заметна. Поставлю на победу «Салавата Юлаева» со счетом 3:2».