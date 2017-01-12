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12 января Четверг

Уфа   °

Стала известна пятерка самых денежных вакансий Уфы

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Стала известна пятерка самых денежных вакансий Уфы Фото: Андрей Старостин

Стала известна пятерка самых денежных вакансий Уфы Фото: Андрей Старостин

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Главным событием на рынке труда Уфы, по данным сервиса Superjob.ru, стало систематическое восстановление активности работодателей в отношении найма нового персонала. С начала 2016 года — плюс 47 процентов предложений для новых сотрудников.

«Активность найма в прошлом году не только восстановилась после периода затишья 2014-2015 годов, но и превысила уровень 2013 года», — констатировал сотрудник пресс-службы Superjob Владислав Гладенков.

На сегодняшний день самым денежным предложением работодателей в Уфе является вакансия руководителя товарного направления с заработной платой не ниже 100 тысяч рублей.

На такую же зарплату может претендовать главный инженер проекта с зарплатой от 100 тысяч рублей.

На третьем месте уфимского рейтинга лучших вакансий января — руководитель отдела продаж автосалона «Лада» с зарплатой не менее 80 тысяч рублей. На аналогичное вознаграждение вправе претендовать менеджер по привлечению юридических лиц.

Замыкает пятерку самых доходных вакансий января 2017 года — директор ресторана, работа которого оценивается минимум в 70 тысяч рублей в месяц.

Теги: рынок труда,вакансии
 
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