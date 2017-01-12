Делегация Корпорации развития Башкортостана принимает участие в Гайдаровском форуме

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

12 января в Москве открылся ежегодный VIII Гайдаровский форум.

Его участники — авторитетные видные учёные, политические и общественные деятели, представители бизнеса, финансовых кругов и международных организаций.

«Здесь обсуждают перспективные идеи, направленные на улучшение делового и инвестиционного климата в нашей стране, повышение конкурентоспособности отечественной экономики. Важно, чтобы конструктивные инициативы, мощный интеллектуальный потенциал форума — находили применение на практике», — говорится в приветствии Президента России участникам форума.

В своем обращении Владимир Путин выразил надежду на то, что «выработанные предложения и рекомендации помогут решению стоящих перед Россией социально­-экономических задач, будут способствовать укреплению международного сотрудничества в преодолении общих глобальных вызовов».

Спикером по проблемам и вопросам, связанным с проектно-инвестиционным менеджментом, на мероприятии в качестве эксперта выступит исполнительный директор Корпорации развития Башкортостана Наиль Габбасов. Он поделится опытом, накопленным корпорацией в привлечении инвесторов и создании индустриальных парков в республике, сообщили в пресс-службе акционерного общества.

Справка. Гайдаровский форум — ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, который проводится в Москве с 2010 года в память о выдающемся ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. Организаторы форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте России (РАНХиГС), Институт экономической политики имени Егора Гайдара (Институт Гайдара), Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). В этом году на форуме ожидается порядка 13 тысяч гостей, заявлены порядка 800 спикеров. Впервые на Гайдаровском форуме-2017 в Президентской академии будет представлен Рейтинг инновационного и высокотехнологичного бизнеса в регионах России. Традиционно в работе форума принимают участие председатель правительства страны Дмитрий Медведев, главы ключевых ведомств финансово-экономического блока правительства, губернаторы российских субъектов, ведущие мировые ученые и политики, представители высших финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты.