Уфимцы назвали самые запоминающиеся события 2016 года Фото: Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству
Уфимцы назвали самые запоминающиеся события 2016 года
Уфимцы назвали самые запоминающиеся события 2016 года Фото: Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству
УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Самыми запоминающимися событиями 2016 года для уфимцев стало проведение Второго форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС и открытие Затонского моста.
Такие данные приводит Исследовательский центр Superjob по результатам открытого опроса, в котором участвовала тысяча респондентов из Уфы.
«Уфа в 2016 году принимала Второй форум малого бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС — это событие отметил каждый четвертый участник опроса. 22 процента респондентов считают, что главное в уходящем году — открытие нового Затонского моста», — сообщил агентству «Башинформ» сотрудник пресс-службы Superjob Владислав Гладенков.
По его словам, празднование Дня города, фестивали и концерты запомнились 14 процентам опрошенных.
Сделка по продаже «Башнефти» — самое значимое событие для 10 процентов уфимцев.
Выборы в Госдуму и избрание главой города Ирека Ялалова считают ключевым событием года девять процентов.
Исчезновение легкового автомобиля, провалившегося под землю в результате размыва грунта, запомнилось семи процентам жителей Уфы.
Четыре процента опрошенных считают наиболее важным событием 2016 года открытие нового перинатального центра, три процента — спортивные мероприятия.
Кроме того, уфимцам запомнился приезд Патриарха Кирилла, взрыв на «Уфанефтехиме», а также профессиональные выставки (по два процента).