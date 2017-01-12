В Башкирии 18-летний водитель насмерть сбил 19-летнюю девушку Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ
В Башкирии 18-летний водитель насмерть сбил 19-летнюю девушку
В Башкирии 18-летний водитель насмерть сбил 19-летнюю девушку Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ
УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Башкортостане в ДТП погибла 19-летняя девушка. Наезд произошел поздно ночью на 80 км автодороги Уфа — Оренбург, в Аургазинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по РБ.
Водитель «Шкоды Рапид» сбил местную жительницу. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося.