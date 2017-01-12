В Башкирии после встречного столкновения погиб водитель «Лады Гранты» Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ
В Башкирии после встречного столкновения погиб водитель «Лады Гранты»
В Башкирии после встречного столкновения погиб водитель «Лады Гранты» Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ
УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Башкирии в ДТП погиб водитель «Лады Гранты». Авария произошла накануне днем на 2 км дороги Бураево — Старобалтачево.
22-летний житель Балтачевского района, управлявший «Тойотой Спринтер», врезался во встречный отечественный автомобиль. За рулем «Лады» находился 60-летний водитель из Нефтекамска. С тяжелыми травмами он был доставлен в больницу, где вечером скончался от полученных повреждений, сообщили в Управлении ГИБДД МВД по РБ.