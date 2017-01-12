УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе пройдет чемпионат по хоккею в валенках. Любители выйдут на лед, чтобы побороться за право называться сильнейшими. Кроме того, каждый желающий сможет познакомиться с видом спорта, который пользовался большой популярностью в советское время.

Правила хоккея в валенках довольно просты, пояснили в столичном комитете по физической культуре и спорту. Команды-участницы делятся на две группы. Каждая из них состоит из пяти полевых игроков и вратаря. Продолжительность игры — два периода по 10 минут. В случае одинакового счета по истечении этого времени пробиваются по три буллита для выявления победителя. В противном случае буллиты пробиваются по очереди до первого преимущества одной из команд. Шайбу заменяет теннисный мяч, клюшки у игроков обычные. Главный неотъемлемый элемент экипировки игроков — валенки.

С середины декабря прошлого года в башкирской столице проходит районный этап городского турнира. Ледовые баталии продолжаются и сегодня.

«Для того чтобы играть в хоккей в валенках, не требуется дорогостоящая экипировка, требования к спортплощадке тоже минимальные — подойдет любая дворовая хоккейная коробка, да и особая спортивная подготовка здесь не нужна, — говорит председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Октябрьского района Леонид Ильин. — Некоторые хоккейные коробки как раз из-за того и пустуют, что не у всех есть возможность приобрести необходимые амуницию и инвентарь. Благодаря доступности и массовости подзабытая традиция играть в хоккей «двор на двор» или «школа на школу» может возродиться».

Районный этап соревнований завершится 12 февраля. 18 и 19 февраля состоятся финальные матчи, где определится сильнейшая уфимская команда хоккеистов в валенках.