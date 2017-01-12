В Уфе подорожало дизельное топливо - статистика Фото: Олег Яровиков В Уфе подорожало дизельное топливо - статистика Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

По сравнению с 30 декабря 2016 года в Уфе подорожало дизельное топливо. Средняя потребительская цена за литр дизтоплива составляет сейчас 38,13 рубля (101,2 процента к уровню цен на 30 декабря 2016 года).

Такие данные выборочного еженедельного мониторинга по состоянию на 9 января опубликовал Башкортостанстат.

Стоимость автомобильного бензина в Уфе, по сравнению с концом прошлого года, осталась пока неизменной. Средняя цена бензина марки А-76 (АИ-80) составляет сейчас 33,60 рубля за литр, АИ-92 (АИ-93 и т.п.) — 34,81 рубля, АИ-95 и выше — 38,47 рубля.