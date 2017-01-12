В Уфе опубликован график отключения воды на следующей неделе Фото: ИА "Башинформ" В Уфе опубликован график отключения воды на следующей неделе Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В трех районах Уфы на следующей неделе из-за проведения ремонтных работ временно отключат воду в домах.

Как сообщили на предприятии «Уфаводоканал», 18 января с 11 до 23 часов без холодной и горячей воды останутся жильцы домов №3, 4, 6 по ул. Ак-Идель в Ленинском районе.

В Советском районе 19 января с 10 до 23 часов холодная и горячая вода будет отключена на ул. Революционной, 167, 167а, 167/1 и 167/2.

20 января с 11 до 19 часов в Демском районе запланировано отключение холодной воды в здании Горзеленхоза (ул. Центральная, 2/2), в магазине «Магнит» (Дагестанская, 2), а также на АЗС «Лукойл» (Центральная, 1, к.1) и АЗС «Башнефть» (Правды, 2, к.1).