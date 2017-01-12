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12 января Четверг

Уфа   °

Житель Башкирии угрожал бойцам Росгвардии пневматическим автоматом

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Житель Башкортостана угрожал бойцам Росгвардии пневматическим автоматом. В Стерлитамаке ночью сотрудники группы задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии патрулировали территорию проспекта Ленина. Их внимание привлек подозрительный мужчина с черной сумкой в руке. Стражи порядка остановили прохожего для проверки документов.

«Вместо документов гражданин достал из-за спины предмет, похожий на автомат, и направил его в сторону бойцов Росгвардии. Злоумышленник был разоружен: к нему применили физическую силу, надели наручники», — сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РБ.

У нетрезвого 28-летнего гражданина сотрудники ведомства изъяли пневматический автомат. Задержанного передали следственно-оперативной группе полиции. По данному факту проводится проверка.

Теги: Росгвардия,оружие
 
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