Житель Башкирии угрожал бойцам Росгвардии пневматическим автоматом
УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
Житель Башкортостана угрожал бойцам Росгвардии пневматическим автоматом. В Стерлитамаке ночью сотрудники группы задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии патрулировали территорию проспекта Ленина. Их внимание привлек подозрительный мужчина с черной сумкой в руке. Стражи порядка остановили прохожего для проверки документов.
«Вместо документов гражданин достал из-за спины предмет, похожий на автомат, и направил его в сторону бойцов Росгвардии. Злоумышленник был разоружен: к нему применили физическую силу, надели наручники», — сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РБ.
У нетрезвого 28-летнего гражданина сотрудники ведомства изъяли пневматический автомат. Задержанного передали следственно-оперативной группе полиции. По данному факту проводится проверка.