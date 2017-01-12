В Башкирии 1147 граждан официально признали себя банкротами Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии 1147 граждан официально признали себя банкротами Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

По данным Управления Росреестра по Башкортостану, с момента вступления в силу с 1 октября 2015 года закона о банкротстве физических лиц в Арбитражный суд РБ поступило 1365 заявлений о признании граждан банкротами (из них 1147 сами инициировали процедуру банкротства).

По 863 заявлениям (63 процента) введена процедура реализации имущества и только по 64 заявлениям (пять процентов) процедура реструктуризации долга. Это свидетельствует о том, что большинство граждан не имеют возможности рассчитаться по долгам, кроме как реализовав свое имущество, пояснили в регистрационном ведомстве.

84 процента заявлений о признании себя банкротом направили в арбитражный суд сами граждане; четыре процента — банки; один процент — налоговая служба, 11 процентов — иные заявители.

По 80 делам завершена процедура реализации имущества, то есть граждане освобождены от дальнейшего исполнения обязательств.

Преимущественно процедуры банкротства граждан проходят бесконфликтно. В целом по России случаи отказа судом в освобождении от исполнения обязательств единичные по причине недобросовестного поведения должника, фиктивного банкротства, предоставления недостоверных сведений о состоянии имущества и доходов, отметили в Управлении Росреестра по РБ.

По мнению специалистов, уменьшение с 2017 года госпошлины при подаче заявления с 6 тысяч до 300 рублей также может способствовать увеличению количества заявителей.

При этом стоит учитывать негативные последствия собственного банкротства, которые могут возникнуть, если вовремя не будут приняты меры по расчету с долгами, их реструктуризации по согласованию с кредиторами, неправомерного использования льготы.

Имущество гражданина может быть принудительно реализовано в целях расчета с кредиторами; ограничены его возможности по распоряжению собственными доходами, осуществлению управленческой деятельности, в том числе занятие соответствующих должностей в органах управления юридического лица, а также при получении кредитов и займов в последующем.

Гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте его нахождения, составе своих обязательств, кредиторах.

Таким образом, фактически вся хозяйственно-бытовая часть жизни гражданина проходит под контролем финансового управляющего, кредиторов и судебных органов.

За сокрытие необходимых сведений может наступить в том числе уголовная ответственность и невозможность освобождения от исполнения долговых обязательств.