УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Полицейские нашли пропавшую из уфимского приюта 14-летнюю девочку. Несовершеннолетняя ушла из социального приюта для детей и подростков 14 декабря. В учреждение она была помещена по решению органов опеки, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Сотрудники уголовного розыска 11 января нашли подростка в Стерлитамаке. По предварительным данным, школьница уехала туда к своим друзьям. Сейчас она находится в приюте Стерлитамака.