Госдума предлагает повысить штрафы за плохой ремонт по ОСАГО Фото: Арина Рахимкулова Госдума предлагает повысить штрафы за плохой ремонт по ОСАГО Фото: Арина Рахимкулова

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Депутаты Госдумы обсуждают возможность десятикратного увеличения штрафов за некачественный ремонт по ОСАГО. Комитет по финансовому рынку провел круглый стол о внесении изменений в статью 12 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Законопроект внесен депутатом Михаилом Емельяновым и предлагает установить преимущество материальной компенсации в форме восстановительного ремонта пострадавшего в ДТП транспортного средства над денежным возмещением, сообщает пресс-служба парламента. Проект уже прошел первое чтение 14 декабря 2016 года.

Председатель Комитета Анатолий Аксаков отметил, что после введения с 1 января 2017 года электронных полисов ОСАГО острота проблемы с их доступностью снизилась. Но страховые компании и граждане по-прежнему терпят убытки от деятельности так называемых «автоюристов» — мошенников, использующих пробелы в законодательстве. При подготовке ко второму чтению важно не только защитить права граждан, попавших в ДТП, но и добиться того, чтобы они выиграли, улучшить их положение. В частности, по мнению депутата, необходимо обеспечить гарантии качества ремонта, установить ответственность страховщиков при оказании услуг ненадлежащим образом, предоставить автовладельцам возможность выбора станций техобслуживания, не учитывать износ подлежащих замене деталей при ремонте.

Депутаты предлагают четко обозначить условия, при которых гражданин имеет право на получение денежного возмещения. Кроме того, Анатолий Аксаков выдвинул идею создания реестра автосервисов, который мог бы вести Российский союз автостраховщиков.