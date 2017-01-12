В Башкирии жителей республики в прямом эфире разбудят известные хоккеисты Фото: Олег Яровиков В Башкирии жителей республики в прямом эфире разбудят известные хоккеисты Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

На форуме «Неделя Звезд Хоккея» 15 января на уфимском льду сойдутся сильнейшие молодые хоккеисты в рамках Кубка Вызова. Башкирское спутниковое телевидение готовит к этому событию особенный эфир.

По словам пресс-секретаря БСТ Люции Давлиевой, на неделю телеканал превратится в большую телевизионную хоккейную площадку. Гости, организаторы, болельщики и сами участники предстоящего спортивного мероприятия станут героями всех основных ежедневных программ. Так, будить республику в утреннем шоу «Салям» на протяжении всей недели будут известные представители ЖХЛ и МХЛ.

В дневном эфире БСТ программы «Бахетнама» и «Счастливый час» также будут посвящены хоккейным темам: «Золотая шайба», «Женщины и хоккей». В проекте «Интервью» обсудят поединки по следж-хоккею. Зрителей БСТ ждет встреча со специалистами, известными тренерами и спортсменами. В вечерней линейке программы «Телецентр» будет говориться о республиканской зимней спартакиаде и развитии хоккея в РБ в целом. Корреспонденты службы новостей БСТ обеспечат ежедневное освещение событий крупного спортивного мероприятия. Помимо особого содержания программ телезрителей приятно удивит и художественное оформление, которое на неделю сделает привычный башкирский канал иным. На Неделе Звезд Хоккея в Уфе БСТ проведет пять прямых трансляций.

15 января в 12.45 в прямом эфире — Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги. 19 января в 18.45 канал покажет Матч звезд Женской хоккейной лиги. В субботу, 21 января, начало прямой трансляции мастер-шоу лучших игроков КХЛ в 14.45.

22 января — непосредственно сам Матч звезд в прямом эфире БСТ, начало в 15.15. По традиции на канале пройдет прямая трансляция матча в рамках регулярного чемпионата КХЛ — «Салават Юлаев» против «Ак Барса» в среду, 18 января, в 21.20. Только зрители главного телеканала республики окажутся в центре событий и увидят самые яркие страницы из мероприятий, прошедших в рамках форума.