В Уфе социальная акция «Погуляй со мной» открыла канал в мессенджере Telegram

Фото:



Фото:

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе организаторы социальной акции «Погуляй со мной» открыли чат для объявлений в мессенджере Telegram. Суть проекта заключается в привлечении волонтеров к социализации и интеграции детей-инвалидов в общество. На благотворительных началах социально активные уфимцы организуют прогулки для малышей, ограниченных в здоровье и в свободном передвижении по городу. Детям-инвалидам устраивают походы в кинотеатры, музеи, поездки за город, встречи с известными людьми.

На канале в Telegram примерно раз в месяц будут даваться анонсы о предстоящих прогулках. «Мы надеемся, что благодаря использованию нового канала связи нам удастся повысить эффективность во взаимодействии с волонтерами, а также предоставлять актуальную информацию для всех заинтересованных лиц», — рассказала куратор акции Алина Хабирова.

На этой неделе Ассоциация женщин-предпринимателей РБ организовала для детей инклюзивное новогоднее представление и экскурсию по Музею советского быта.

Желающие подружиться с «особенными» детьми и принять участие в проекте также могут найти подробную информацию на странице «ВКонтакте».