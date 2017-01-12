В Санкт-Петербурге на Рождественском фестивале в дуэте с органом прозвучал башкирский курай

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Санкт-Петербурге на III Рождественском международном органном фестивале прозвучал башкирский курай. В органном зале Римско-Католического храма Святого Станислава состоялся концерт «Рождество вдвоём». К органистам Дине Ихиной и Денису Маханькову присоединился башкирский музыкант и дирижер Ринат Камалов, сыгравший на курае в дуэте с органом.

Органисты исполняли классическую музыку И.С. Баха, П.И. Чайковского, Ф. Мендельсона-Бартольди, Дж. Раттера. Ринат Камалов познакомил петербургскую публику с башкирским фольклором и профессиональной музыкой. В сопровождении органа он исполнил народную песню «Ашкадар» в обработке Халика Заимова, сонатину Айсылу Сальмановой и танцевальные мелодии. Оригинально сочетались два духовых инструмента в популярных инструментальных композициях — «Одинокий пастух» Дж. Ласта и саундтрека из к/ф «Хороший, плохой, злой» Э. Морриконе.

«До рождественского концерта в Санкт-Петербурге мы выступали с концертами в Печоре и Кондопоге, — рассказал Ринат. — Дуэт курая и органа пользуется большим успехом у слушателей. Интересно, что петербургская органистка Дина Ихина оказалась башкиркой из Саратова».

Накануне концерта «Рождество вдвоём» музыканты приняли участие в передаче санкт-петербургского телевидения, где курай прозвучал в прямом эфире.