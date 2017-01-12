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12 января Четверг

Уфа   °

Баскетбольный клуб «Уфимец» уверенно обыграл тобольский «Нефтехимик»

СПОРТ

Баскетбольный клуб «Уфимец» уверенно обыграл тобольский «Нефтехимик» Фото: БК «Уфимец»

Баскетбольный клуб «Уфимец» уверенно обыграл тобольский «Нефтехимик» Фото: БК «Уфимец»

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Баскетбольный клуб «Уфимец» накануне сыграл первый поединок дома против «Нефтехимика» из Тобольска. Очередная игра в рамках российской Суперлиги-3 закончилась уверенной победой уфимского клуба — 83:64.

12 января соперники сыграют повторный матч в Уфе.

Теги: баскетбол,мужская Суперлига-3
 
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