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12 января Четверг

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В Башкирии при пожаре погибла 82-летняя женщина

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии при пожаре погибла 82-летняя женщина Фото: автор

В Башкирии при пожаре погибла 82-летняя женщина Фото: автор

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане при пожаре погибла 82-летняя женщина. В диспетчерскую информация о возгорании в жилом бревенчатом доме на улице Мира в Благовещенске поступила 12 января в 05.27. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по РБ.

Пожарные — пять человек на двух спецмашинах — прибыли на место происшествия через четыре минуты. До их прибытия соседи самостоятельно успели потушить огонь. В доме был обнаружен труп пожилой женщины. Предположительно, она отравилась продуктами горения. Причины возгорания устанавливаются. Одна из версий — были нарушены правила технической эксплуатации электроприборов, а именно, утюга.

Теги: пожар,МЧС
 
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