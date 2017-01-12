В Башкирии при пожаре погибла 82-летняя женщина Фото: автор В Башкирии при пожаре погибла 82-летняя женщина Фото: автор

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане при пожаре погибла 82-летняя женщина. В диспетчерскую информация о возгорании в жилом бревенчатом доме на улице Мира в Благовещенске поступила 12 января в 05.27. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по РБ.

Пожарные — пять человек на двух спецмашинах — прибыли на место происшествия через четыре минуты. До их прибытия соседи самостоятельно успели потушить огонь. В доме был обнаружен труп пожилой женщины. Предположительно, она отравилась продуктами горения. Причины возгорания устанавливаются. Одна из версий — были нарушены правила технической эксплуатации электроприборов, а именно, утюга.