В Уфе пройдут хоккейные поединки юношеской Спартакиады РБ Фото: Дмитрий Слезин
В Уфе пройдут хоккейные поединки юношеской Спартакиады РБ
В Уфе пройдут хоккейные поединки юношеской Спартакиады РБ Фото: Дмитрий Слезин
УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
С 13 по 15 января пройдут хоккейные матчи Спартакиады Башкортостана среди юношей 2003 года рождения.
В турнире хоккеистов примут участие: «Салават Юлаев» (Уфа), «Школа Марата Азаматова» (Уфа), «Орлан» (Стерлитамак), «Горняк» (Учалы).
Расписание матчей во Дворце спорта:
13 января
14.00. «Салават Юлаев» — «Орлан»
15.30. «Горняк» — «Школа М.Азаматова»
18.15. «Орлан» — «Горняк»
14 января
08.15. «Школа М.Азаматова» — «Орлан»
09.45. «Салават Юлаев» — «Горняк»
14.00. Игра за 3-4 места
15 января (открытая площадка возле «Уфа-Арены»)
10.00. Игра за 1-2 места.
По окончании финального матча состоится церемония закрытия Спартакиады.