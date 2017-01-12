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12 января Четверг

Уфа   °

В Башкирии на новой лыжной трассе провели турнир памяти известного тренера

СПОРТ

В Башкирии на новой лыжной трассе провели турнир памяти известного тренера

Фото: администрация Туймазинского района

В Башкирии на новой лыжной трассе провели турнир памяти известного тренера

Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В селе Серафимовский Туймазинского района провели лыжный турнир памяти известного тренера. Соревнования прошли на новой лыжной трассе. Долгие годы трасса была заброшенной и практически исчезла. После проведения благоустроительных работ был проложен пятикилометровый маршрут, где и прошел турнир памяти заслуженного работника физкультуры и спорта Башкортостана, тренера-преподавателя ДЮСШ города Туймазы Рашита Сайфутдинова. В этот день на лыжню встали спортсмены городов Туймазы и Октябрьский, сел Серафимовский, Нижнетроицкий и Субханкулово. Любителей здорового образа жизни приветствовал глава администрации Туймазинского района Айдар Суфиянов, который отметил, что поклонников лыжного спорта с каждым годом становится все больше. В сельских поселениях, на территории городского лыжного оздоровительного центра регулярно проходят массовые забеги. В дни новогодних каникул на лыжне можно было встретить немало горожан целыми семьями, сообщили в администрации муниципалитета.

Теги: лыжные гонки
 
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