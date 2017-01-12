В Башкирии в 2016 году на профилактику производственного травматизма направлено 254 млн рублей Фото: Олег Яровиков В Башкирии в 2016 году на профилактику производственного травматизма направлено 254 млн рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В 2016 году региональным отделением Фонда социального страхования РФ по Башкортостану на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости направлено более 254 млн рублей. Данным правом воспользовались 1818 работодателей региона, сообщили в пресс-службе ведомства. Средства Фонда направляются на проведение специальной оценки условий труда; обучение по охране труда руководителей организаций и ответственных за охрану труда специалистов; приобретение работникам средств индивидуальной защиты; санаторно-курортное лечение сотрудников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами; периодические медосмотры (обследования) работников, приобретение тахографов, аптечек для оказания первой помощи, алкотестеров или алкометров, а также устройств, оборудования, предназначенных для обеспечения безопасности работников и контроля безопасного ведения работ.

Анализ произошедших в течение 2016 года несчастных случаев на производстве показал, что в большинстве случаев их можно было избежать, соблюдая элементарные нормы охраны труда. Например, в 160 случаях вред здоровью работников был причинен из-за неудовлетворительной организации производства работ, неисправного оборудования, недостатков в организации рабочих мест. В 147 случаях причинами стали недостатки в обучении безопасным приемам труда и нарушения требований безопасности. В 14 случаях работников от серьезных увечий могли спасти средства индивидуальной защиты.