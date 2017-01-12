Жители Башкортостана стали больше поздравлять друг друга с Новым годом

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ»/.

Объем интернет-трафика «МегаФона» в Башкирии в эту новогоднюю ночь по сравнению со встречей 2016 года вырос в 1,5 раза. Несмотря на активное общение в интернете, абоненты в республике продолжают звонить и поздравлять близких по телефону. По сравнению с прошлым Новым годом объем голосового трафика вырос на шесть процентов. При этом проговорили абоненты в новогоднюю ночь в 1,5 раза больше, чем за этот же промежуток времени в обычный декабрьский день.

Общаясь с абонентами в первые дни Нового года, сотрудники компании составили небольшой список впечатлений пользователей от праздничной ночи.

«Мы в новогоднюю ночь почти три часа общались с родственниками из Германии онлайн. Встретили Новый год и по уфимскому, и по московскому времени вместе с братом Сергеем и его женой Верой Фишерами и поговорили обо всем сидя за праздничными столами в разных странах», — рассказала пенсионерка и давний пользователь мобильного интернета оператора Ольга Афанасьева.

Пользователей смартфонов активно поздравляли друг друга в мессенджерах с помощью открыток и видео.

«Я давно хотела смартфон с хорошей камерой. И как раз перед новым годом мне его подарили родители, и конечно же мы много фотографировались, снимали видео и пересылали друг другу с подружками. Ведь родители еще не разрешают нам отмечать Новый год самостоятельно всем вместе», — рассказала ученица восьмого класса Алия Давлетшина.

Рост голосового трафика по сравнению с обычным днем говорит о том, что слышать родные голоса для наших соотечественников по-прежнему важно.

«А я всегда звоню и поздравляю родных и друзей по старинке. Только теперь делаю это, конечно же, по мобильному, все контакты в нем. Не так много поводов у нас бывает и времени для того, чтобы просто позвонить и поговорить. А наступление Нового года – самый подходящий случай», — поделился Сергей Файрушин из Стерлитамака.

Большинство жителей нашей страны не представляют себе встречу Нового года без видеообращения главы государства.

«Мы встречали Новый год на даче в Юматово, но у нас там нет телевизора, зато отлично работает 4G. А ведь без боя курантов его наступление и не ощутишь. Выручил нас смартфон с «МегаФон.ТВ». Представляете, мы во дворе около дома нарядили елку, приготовили шашлык, сходили в баню, а в самый ответственный момент включили Первый канал и прямо на телефоне смотрели новогоднее обращение президента», — поделился впечатлениями о встрече 2017 года пользователь мобильного приложения Андрей Разбежкин.

«Мы конечно же прогнозировали рост трафика в новогоднюю ночь. Наша сеть в Республике Башкортостан была готова и выдержала увеличившиеся в 1,5 раза праздничные нагрузки. Так, успешность передачи данных в пики пользования была на уровне обычного дня. Перед праздниками нами была расширена пропускная способность сетей второго, третьего и четвертого поколений. Это позволило абонентам, пользующимся и голосовой связью, и мобильным интернетом, на высоких скоростях делиться впечатлениями, — прокомментировал директор отделения по Республике Башкортостан компании «МегаФон» Дамир Байгильдин. — С каждым годом объем потребляемого интернет-трафика растет. В новогоднюю ночь 2017 года абоненты в Башкортостане скачали и передали на 50 процентов больше, чем было годом ранее. С задачей обеспечить надежную связь и комфортное общение наших абонентов в любой точке республики, а также помочь им оставаться по-настоящему рядом с теми, кто дорог, мы справились».