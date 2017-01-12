В Уфе опубликован график уборки дворов от снега на 13 января Фото: Администрация г. Уфы В Уфе опубликован график уборки дворов от снега на 13 января Фото: Администрация г. Уфы

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Администрация Уфы опубликовала график комплексной очистки дворовых территорий и вывоза снега на 13 января.

В Советском районе уборка снега с применением спецтехники будет вестись по следующим адресам: проспект Октября, 8/2, 18/1, 37/1; ул. Достоевского, 147; бульвар Ибрагимова, 25; Ленина, 65а; Братьев Кадомцевых, 4; Мингажева, 123; Бакалинская, 68/3 и 68/4.

В Октябрьском районе 13 января очистка дворов от снега с применением спецтехники будет вестись по следующим адресам: ул. Маршала Жукова, 11а, 11б, 11г, 11д; М. Рыльского, 4, 25, 25/1, 27; ул. Б. Бикбая, 38/1, 38/2; ул. Ю. Гагарина, 30, 72, 72/2; Парковая, 2, 2/1, 2/2; Шафиева, 18, 20, 22; Комсомольская, 135, 135/1, 137/1, 137/2, 141, 141/1; проспект Октября, 126/2, 126/3, 126/4, 126/5, 126/6, 142/4, 144, 144/1, 144/2; 50 лет СССР, 47; Р. Зорге, 21.

В Кировском районе завтра очистят дворы от снега на ул. Генерала Горбатова, 3/2; Рабкоров, 5; Пушкина, 52, 54; З. Валиди, 62/1; Цюрупы, 82, 84; Мубарякова, 11/2; Муксинова, 7, 7/1, и Рабкоров, 8.

В Ленинском районе будет комплексно вестись очистка дворов от снега по следующим адресам: ул. Аксакова, 82; Революционная, 18/20; Ленина, 59; Летчиков, 5/2; Гафури, 17.

Кроме того, планируется комплексная очистка кровель, балконных, подъездных козырьков жилых домов от снега и наледи на ул. Аксакова, 84, и Ленина, 43.

В Орджоникидзевском районе Уфы комплексная уборка дворов будет производиться по следующим адресам: ул. Комарова, 36; проспект Октября, 97, 131, 150/1, ул. Коммунаров, 59/1; ул. Борисоглебская, 22; ул. Свободы, 47/2, 51; ул. Ульяновых, 19 а; ул. Архитектурная, 3; ул. Блюхера, 40; ул. Львовская, 3; ул. Калинина, 77 и ул. Российская, 5/1.