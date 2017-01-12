С 1 февраля пенсии в России проиндексируют на 5,4 процента

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

С 1 февраля этого года в России будет проведена индексация страховых пенсий на 5,4 процента, на уровне инфляции 2016 года.

Кроме того, с 1 февраля на 5,4 процента будут проиндексированы детские пособия, выплаты ветеранам войны и инвалидам.

Вторая индексация пенсий состоится 1 апреля. Общая индексация в 2017 году составит 5,8 процента, сообщают федеральные СМИ.

Как сообщало агентство «Башинформ», в январе этого года Пенсионным фондом РФ осуществляется единовременная выплата пенсионерам в размере пяти тысяч рублей.

В прошлом году, по данным Пенсионного фонда страны, средний размер страховой пенсии по старости составил 13,2 тысячи рублей.

Пенсионеры также начали получать единовременную выплату в пять тысяч рублей. По состоянию на 11 января, она пришла на счета 4 млн россиян. Выплату должны получить около 44 млн пенсионеров.