С 1 февраля пенсии в России проиндексируют на 5,4 процента
УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
С 1 февраля этого года в России будет проведена индексация страховых пенсий на 5,4 процента, на уровне инфляции 2016 года.
Кроме того, с 1 февраля на 5,4 процента будут проиндексированы детские пособия, выплаты ветеранам войны и инвалидам.
Вторая индексация пенсий состоится 1 апреля. Общая индексация в 2017 году составит 5,8 процента, сообщают федеральные СМИ.
Как сообщало агентство «Башинформ», в январе этого года Пенсионным фондом РФ осуществляется единовременная выплата пенсионерам в размере пяти тысяч рублей.
В прошлом году, по данным Пенсионного фонда страны, средний размер страховой пенсии по старости составил 13,2 тысячи рублей.
Пенсионеры также начали получать единовременную выплату в пять тысяч рублей. По состоянию на 11 января, она пришла на счета 4 млн россиян. Выплату должны получить около 44 млн пенсионеров.