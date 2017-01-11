Впервые певица из Башкирии стала участницей программы Королевского оперного театра в Лондоне

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Оперная певица из Башкирии Айгуль Ахметшина стала участницей молодежной программы Ковент-гарден в Лондоне. Обладательница колоратурного меццо-сопрано, она прошла жесткий отбор и получила возможность два года стажироваться в в одном из самых знаменитых театров мира — Королевском театре оперы и балета. Информация об этом появилась на сайте театра.

20-летняя Айгуль Ахметшина — первая певица из Башкортостана в этой программе, да еще и первая участница, которую, отступив от правил, взяли в столь молодом возрасте. Обычно участникам программы от 25 лет.

Пятеро певцов, в число которых попала россиянка, прошли конкурс, в котором участвовали более 365 молодых артистов из 61 страны. Прослушивания проходили в августе 2016 года, по результатам были отобраны 67 лучших участников. После трех раундов конкурса был сформирован шорт-лист из 12 конкурсантов. Последний этап, в котором принимали участие 12 певцов, проходил на главной сцене Ковент-гардена, в жюри вошли все музыкальные руководители театра.

Двухгодичная стажировка в Ковент-гардене — прекрасный старт для молодых артистов. Их обучают актерскому мастерству, сценическому движению, вокалу и другим оперным дисциплинам. Также молодые артисты выступают в постановках театра. В отличие от обычных стажерских программ, участники молодежной программы подписывают контракт с театром и в течение двух лет получают зарплату за свою работу.

«Я родилась в селе Киргиз-Мияки Миякинского района Башкирии и пела с раннего возраста. После участия в одном из конкурсов профессор Уфимского института искусств Миляуша Галеевна Муртазина посоветовала мне продолжать обучение в Уфимском училище искусств. Там я занималась у педагога Наили Габдулхаевны Юсуповой», — рассказала агентству «Башинформ» Айгуль Ахметшина. — В программе Ковент Гарден очень мало россиян, Башкирию и Уфу там почти не знают. Но когда я говорю о Рудольфе Нурееве и Ильдаре Абдразакове, все сразу вспоминают, что за город Уфа».

Айгуль Ахметшина с отличием окончила Уфимское училище искусств два года назад. Стала лауреатом нескольких республиканских и международных конкурсов, в том числе обладательницей призов зрительских симпатий и «Надежда» I Международного конкурса имени Ф. Шаляпина, который недавно прошел в Уфе, а также конкурса «New Opera World» в Москве.

К работе в Королевской опере Айгуль Ахметшина приступит с августа 2017 года.