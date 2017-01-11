В Уфе полиция ищет пропавшую в Рождество 14-летнюю девочку Фото: Управление МВД России по Уфе В Уфе полиция ищет пропавшую в Рождество 14-летнюю девочку Фото: Управление МВД России по Уфе

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе полиция ищет пропавшую в Рождество 14-летнюю девочку. В дежурную часть 7 января поступило сообщение о пропаже несовершеннолетней уфимки в Орджоникидзевском районе.

Предварительно, около 15.30 Валентина Трофимова ушла на прогулку. Около 21.00 она пошла домой, но так и не вернулась. До настоящего времени на связь школьница не выходила.

Приметы: на вид ей 14-15 лет, рост 158 см, среднего телосложения, прямые светлые волосы до плеч. Школьница была одета в черные джинсы и ботинки на шнуровке, оранжевую куртку, серую вязаную шапку. На левой руке носит часы.

«Если вы видели пропавшую или знаете о ее местонахождении, просим сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефонам: 279-39-02 (Дежурная часть МВД по РБ), 237-19-60 (Дежурная часть Управления МВД России по Уфе) или 02, 242-77-15, 279-33-02 (Отдел полиции №5 Управления МВД России по Уфе)» – обратилась к гражданам пресс-служба Управления МВД России по городу.