Во время Великой Отечественной войны глухонемые трудящиеся Башкирии на свои деньги строили танк - Архив печати Фото: Книжная палата РБ Во время Великой Отечественной войны глухонемые трудящиеся Башкирии на свои деньги строили танк - Архив печати Фото: Книжная палата РБ

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Во время Великой Отечественной войны глухонемые трудящиеся Башкирии собирали средства на постройку танка «Воговец». Об образцах высокой производительности труда и соцсоревновании среди глухонемых рабочих рассказывает газета «На разгром врага» в июле 1942 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

Воодушевленные первомайским приказом Сталина, глухонемые рабочие и служащие Советского Союза активно участвовали во всех мероприятиях в помощь фронту. Газета слета глухонемых стахановцев Уфы сообщает, что «среди глухонемых трудящихся в помощь фронту идет сбор средств на постройку танка «Воговец». В Башкирии первым в это дело включился Мелеузовский район, где было собрано 551 рубль. По Уфе больше всего собрали средств на деревообделочном комбинате, на заводе имени Октябрьской революции и в артели «Новостройка». На Уфимской швейной фабрике был проведен воскресник, в результате в фонд постройки танка поступило более тысячи рублей. Свой вклад в размере 258 рублей внесли и учащиеся Уфимской специальной школы. К июлю 1942 года по Башкирской АССР на строительство танка «Воговец» было собрано свыше 8000 рублей, отмечается в публикации. По данным центрального правления Всесоюзного общества глухонемых (ВОГ), в Алтайском крае было собрано около 7000 рублей, в Казахстане — свыше 3000, в Челябинской области — 3100, в Горьковской области — 3600 рублей.

Участники Первого слета глухонемых стахановцев Уфы обратились через газету к рабочим с призывом мобилизовать все свои силы в помощь фронту. Для бесперебойного снабжения фронта самолетами, танками и различными видами вооружений на предприятиях было развернуто всесоюзное социалистическое соревнование, в котором участвовали и глухонемые трудящиеся. За лучший вклад в укрепление военной мощи страны между собой соревновались глухонемые рабочие заводов Уфы и Куйбышева. Они стремились давать больше продукции лучшего качества и каждый день повышали свою выработку. «Токарь Уфнефтестроя Генералов в 5-6 раз перевыполняет нормы. Одним из лучших стахановцев завода является фрезеровщик-рационализатор Масленников, выполняющий самые сложные и ответственные задания. Возглавляемая глухонемыми слесарями Соколовым и Маркиным бригада по целым суткам не выходит из цеха, но задание выполняет в срок», — приводит газета примеры самоотверженного труда глухонемых рабочих Башкирии.

Справка. 1 мая 1942 года был издан приказ Народного комиссара обороны СССР И. Сталина. Перед Советскими Вооруженными силами ставилась задача настойчиво учиться военному делу, изучать в совершенстве оружие, стать мастерами своего дела и «добиться того, чтобы 1942 год стал годом окончательного разгрома немецко-фашистских войск и освобождения Советской земли от гитлеровских мерзавцев».

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.