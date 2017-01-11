В Уфе начала работу фотовыставка «Заповедная природа Башкортостана»

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УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня в Уфе, в Национальном музее республики, открылась фотовыставка «Заповедная природа Башкортостана». Она приурочена к столетию заповедной системы России, а также дает старт Году экологии и особо охраняемых природных территорий в регионе. На представленных фотографиях можно увидеть уникальные природные места Башкортостана — таинственную пещеру-пропасть Кутук-Сумган, водопад Куперля, Нугушское и Юмагузинское водохранилища. Авторы работ — Илфир Исламгазин, Ильдус Нурмухаметов, Рамиль Хамитов, Николай Марочкин, Антон Черепанов. Фотовыставка продолжит работу в течение двух недель.

В торжественном открытии выставки принял участие министр экологии и природопользования РБ Илдар Хадыев. Глава ведомства озвучил основные цели и задачи объявленного в России и в республике тематического года. «Основными целями Года экологии являются привлечение внимания к экологическим вопросам, принятие исчерпывающих мер по их решению, повышение значимости охраны природы на всех уровнях», — отметил Илдар Хадыев.