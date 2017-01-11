Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.95 ↑

EUR 63.54 ↓

11 января Среда

Уфа   °

КВНщики Башкирии выступают на Международном фестивале «КиВиН-2017» в Сочи

ОБЩЕСТВО

КВНщики Башкирии выступают на Международном фестивале «КиВиН-2017» в Сочи Фото: с сайта КВН РБ

КВНщики Башкирии выступают на Международном фестивале «КиВиН-2017» в Сочи Фото: с сайта КВН РБ

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

11 команд КВН из Башкортостана выступят на открывшемся сегодня, 11 января, в Сочи 28-м Международном фестивале «КиВиН-2017».

Традиционный масштабный праздник шуток и остроумия на этот раз собрал более 500 команд. В числе участников — КВНщики из России, Армении, Белоруссии, других стран ближнего зарубежья.

Республику представляет команда «Уфа. Республика Башкортостан», которой в прошлом году удалось попасть в сезон Высшей лиги КВН. Также на сочинскую сцену выйдут команды «Три метра» (Благовещенск), «Лица Республики», «Прошу заметить» (Ишимбай), «Сборная небольших городов» (Октябрьский филиал УГНТУ), «Стрела» (УГНТУ), «Мультифрукт» (Уфа), «Gadget» (БашГУ), «7 тонн» (Октябрьский), «Сборная Башкирской лиги», «Женская сборная УЮИ МВД», сообщили в пресс-службе КВН РБ.

Отборочные туры будут проходить почти две недели. По их итогам определят лучших — участников телевизионных лиг МС КВН.

Теги: КВН,Сочи,КиВиН
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть