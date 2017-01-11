КВНщики Башкирии выступают на Международном фестивале «КиВиН-2017» в Сочи Фото: с сайта КВН РБ КВНщики Башкирии выступают на Международном фестивале «КиВиН-2017» в Сочи Фото: с сайта КВН РБ

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

11 команд КВН из Башкортостана выступят на открывшемся сегодня, 11 января, в Сочи 28-м Международном фестивале «КиВиН-2017».

Традиционный масштабный праздник шуток и остроумия на этот раз собрал более 500 команд. В числе участников — КВНщики из России, Армении, Белоруссии, других стран ближнего зарубежья.

Республику представляет команда «Уфа. Республика Башкортостан», которой в прошлом году удалось попасть в сезон Высшей лиги КВН. Также на сочинскую сцену выйдут команды «Три метра» (Благовещенск), «Лица Республики», «Прошу заметить» (Ишимбай), «Сборная небольших городов» (Октябрьский филиал УГНТУ), «Стрела» (УГНТУ), «Мультифрукт» (Уфа), «Gadget» (БашГУ), «7 тонн» (Октябрьский), «Сборная Башкирской лиги», «Женская сборная УЮИ МВД», сообщили в пресс-службе КВН РБ.

Отборочные туры будут проходить почти две недели. По их итогам определят лучших — участников телевизионных лиг МС КВН.