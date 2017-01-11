Для проекта «Детский альбом» уфимцы разыскали редкую партитуру Прокофьева Фото: Лилия Загирова, «Вечерняя Уфа»
Для проекта «Детский альбом» уфимцы разыскали редкую партитуру Прокофьева
Для проекта «Детский альбом» уфимцы разыскали редкую партитуру Прокофьева Фото: Лилия Загирова, «Вечерняя Уфа»
УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
Для проекта «Детский альбом» уфимцы разыскали редкую партитуру Сергея Прокофьева. Об этом сообщает газета «Вечерняя Уфа». Десятая, юбилейная глава будет сопровождаться музыкой Прокофьева к неосуществленному фильму Михаила Ромма.
Достать ноты для Национального симфонического оркестра РБ помог выдающийся дирижер Геннадий Рождественский. Идея исполнить повесть А.С. Пушкина «Пиковая дама» принадлежит главному дирижеру коллектива Раушану Якупову.
В пятницу, 13 января, на сцене ГКЗ «Башкортостан» оркестр совместно с Благотворительным образовательным фондом «Мархамат» предложат юным уфимцам первый в 2017 году концерт «Пушкин и Прокофьев». Текст повести Пушкина будет читать народный артист России, актер Государственного академического театра имени Е. Вахтангова, лауреат Государственной премии РФ, ректор Высшего театрального училища (института) имени Б. Щукина Евгений Князев.
На концерт приглашены подопечные фонда «Мархамат». Начало в 18.00.