В Торгово-промышленной палате Вьетнама состоялась презентация Башкортостана Фото: ТПП РБ В Торгово-промышленной палате Вьетнама состоялась презентация Башкортостана Фото: ТПП РБ

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Торгово-промышленной палате Вьетнама состоялась презентация Башкортостана в различных отраслях. По итогам 2016 года Вьетнам стал самым крупным торговым партнером России среди стран АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии). По данным ТПП РФ, объем взаимной торговли достиг 3,9 млрд долларов, в том числе экспорт — 1,85 млрд, импорт — 2,05 млрд. Ключевые статьи российского экспорта — машины и оборудование (63 процента), минеральное сырье (12,6), продукция химической промышленности (6,9); импорта — электротехника (54,7), текстиль и изделия из него (21,5), продовольствие и сельскохозяйственное сырье (16,4). Одним из основных направлений российско-вьетнамского взаимодействия в экономической сфере остается разведка и добыча нефти и газа.

Премьер-министр Правительства республики Рустэм Марданов, возглавляющий башкирскую делегацию, проинформировал участников встречи об инвестиционном климате, созданию и развитию которого в республике уделяется особое внимание. По мнению торгового представителя РФ во Вьетнаме Вячеслава Харинова, вьетнамский бизнес должен по достоинству оценить готовность башкирских предприятий работать на местном рынке.

Вице-президент ТПП РБ Павел Бармин сообщил, что со стороны бизнеса в состав башкирской делегации вошло 15 предприятий, работающих в нефтегазовом секторе, энергетике, медицине, сельском хозяйстве. При этом два предприятия уже сотрудничают с вьетнамской стороной, остальные планируют изучить особенности потребительского спроса и оценить перспективы выхода на зарубежный рынок.

С учетом необходимости предметного диалога организаторы бизнес-форума выделили время для проведения встреч между предпринимателями. После завершения официальной части состоялись переговоры в формате «бизнес для бизнеса».

В этот же день представители делегации Башкортостана совершили поездки на ведущие фирмы — агропромышленное предприятие True Milk и нефтяную компанию Petrovietnam, где ознакомились с производственными технологиями и наиболее востребованной рынком продукцией.