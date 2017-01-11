В одном из районов Башкирии закрыли полигон ТБО Фото: из открытых источников В одном из районов Башкирии закрыли полигон ТБО Фото: из открытых источников

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В селе Зирган Мелеузовского района прекращена эксплуатация полигона твердых бытовых отходов. Как сообщили в Минэкологии РБ, проверка территориального комитета ведомства выявила ряд нарушений, допущенных хозяйствующим субъектом — МУП «Зеленое хозяйство».

Экологи зафиксировали отсутствие лицензии на осуществление деятельности по размещению отходов и невключение объекта в государственный реестр. Кроме того, на полигоне не проводился мониторинг состояния окружающей среды, не велся учет размещаемых отходов, выгрузка мусоровозов производилась за пределами площадки. Также отсутствовала промежуточная изоляция, при поступлении на полигон мусор не уплотнялся.

По результатам проверки юридическое лицо оштрафовано на 125 тысяч рублей, размещение отходов на полигоне в селе Зирган больше не осуществляется.