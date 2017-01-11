В Башкирии Правительство будет помогать развитию овощеводства и придорожного сервиса Фото: moyadacha.ru В Башкирии Правительство будет помогать развитию овощеводства и придорожного сервиса Фото: moyadacha.ru

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкортостане придорожный сервис и овощеводство открытого грунта включены в Перечень социально значимых и приоритетных рынков, а также в План мероприятий по содействию развитию конкуренции. Рынок услуг ЖКХ дополнился направлением по обращению с твердыми бытовыми отходами. Эти рынки были выбраны по результатам опроса предпринимателей, потребителей, данных статистики, сообщили в Минэкономразвития РБ.

«Республиканская «Дорожная карта» («план на будущее») доработана в части включения системных мероприятий, предусмотренных Стандартом развития конкуренции. В частности, речь идет об обеспечении равного допуска хозяйствующих субъектов всех форм собственности к торгам по реализации государственного имущества и государственным закупкам, эффективном управлении госпредприятиями республики, создании институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и новых технологических решений», — говорится в пресс-релизе ведомства.