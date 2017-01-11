Образовательные программы БАГСУ победили во Всероссийском медиапроекте Фото: сайт БАГСУ
Образовательные программы БАГСУ победили во Всероссийском медиапроекте
Образовательные программы БАГСУ победили во Всероссийском медиапроекте Фото: сайт БАГСУ
УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.
Институт дополнительного профессионального образования БАГСУ стал победителем I Всероссийского медиапроекта «Образовательный марафон-2016». Инициатором и организатором конкурса выступило издательство «Аккредитация в образовании».
«Образовательный марафон» прошел с целью содействия учреждениям в совершенствовании политики информационной открытости и формировании информационной культуры.
Как сообщили в БАГСУ, для участия в конкурсе Институтом дополнительного профессионального образования были представлены две программы: профессиональной переподготовки «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» и повышения квалификации «Совершенствование организации деятельности управляющего делами администрации сельского поселения». Оба проекта успешно прошли конкурс и получили дипломы победителей. Также им были присвоены знаки соответствия современным образовательным требованиям. Программы будут представлены в справочнике «Банк лучших практик дополнительного профессионального образования России-2017».