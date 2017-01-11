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11 января Среда

Уфа   °

Башкирское спутниковое телевидение удостоено диплома Всероссийской премии МЕДИАТЭК

ОБЩЕСТВО

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

По итогам 2016 года Башкирское спутниковое телевидение удостоено диплома Всероссийской премии МЕДИАТЭК. За активное и профессиональное освещение темы внедрения новых технологий в отрасли ТЭК телеканал БСТ занял третье место среди региональных телекомпаний страны.

Всероссийский конкурс СМИ, пресс-служб компаний и администраций МЕДИАТЭК проводится с 2015 года при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации. Цель конкурса — привлечение внимания журналистов, специалистов, экспертов и широкой общественности к актуальным вопросам функционирования ТЭК, повышение качества работы пресс-служб российских компаний ТЭК и региональных администраций, поощрение лучших корпоративных практик по информированию общества о преобразованиях в российской энергетике. В экспертный совет премии входят руководители крупнейших федеральных деловых СМИ, факультетов журналистики российских высших учебных заведений, представители органов государственной власти, эксперты в области ТЭК. Победители выбираются путем открытого интернет-голосования.

Теги: БСТ
 
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