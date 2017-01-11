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11 января Среда

Уфа   °

В Башкирии фестиваль «Рождественская овация» выявил лучших в номинации «Церковное пение»

ОБЩЕСТВО

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В столице Башкортостана состоялся VI ежегодный фестиваль самодеятельных коллективов и вокальных ансамблей, посвященный Великому празднику Рождества Христова. В конкурсной программе приняли участие семь коллективов из Уфы, Стерлитамака, Салавата и Булгаково, сообщили в Уфимской епархии. Работу жюри впервые возглавил Глава Башкортостанской митрополии митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон.

Все участники представили на суд жюри и зрителей в номинации «Церковное пение» исполнение тропаря и кондака Рождества Христова на глас, а также одно богослужебное песнопение и в номинации «Художественное пение» два любых произведения малой формы.

Специального приза жюри удостоен ансамбль «Берегиня» при Доме дружбы народов РБ, приз зрительских симпатий получил детский коллектив Покровского храма Уфы «Покровские колокольца». В номинации «Церковное пение» победителем стал коллектив воскресной школы кафедрального собора Рождества Богородицы. В номинации «Художественное пение» — любительский хор «Благовест» из Стерлитамака. Гран-при фестиваля заслуженно получил хор воскресной школы храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» города Салавата.

Теги: Уфимская епархия,Рождество Христово
 
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