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11 января Среда

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В Башкирии доставка пенсионерам выплаты в пять тысяч рублей начнется 13 января

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии доставка пенсионерам выплаты в пять тысяч рублей начнется 13 января Фото: vesti.ru

В Башкирии доставка пенсионерам выплаты в пять тысяч рублей начнется 13 января Фото: vesti.ru

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкортостане доставка пенсионерам единовременной выплаты в пять тысяч рублей начнется 13 января. Указанную сумму получат 1,5 миллиона местных жителей, сообщили в республиканском Управлении федеральной почтовой связи. «Выплаты получают граждане, являющиеся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. Дополнительно обращаться в ПФР не требуется», — проинформировали в УФПС.

Пенсионеры, получающие пенсию по графику с 13 числа, получат выплату вместе с пенсией. Пенсионерам, получающим пенсию в первой половине месяца, пять тысяч рублей принесут на дом отдельно, в период с 13 по 28 января.

В отдельных муниципалитетах доставка единовременных выплат начнется уже 12 января, уточнили в УФПС. «Если почтальон не застанет получателя дома, он оставит в почтовом ящике соответствующее уведомление. Пенсионер сможет получить единовременную выплату в своем почтовом отделении до 28 января либо почтальон доставит ее вместе с февральской пенсией», — пояснили в филиале Почты России.

Теги: Почта России,пенсии,социальные услуги
 
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