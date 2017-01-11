ОНФ запускает проект по контролю доступности лекарств Фото: Олег Яровиков ОНФ запускает проект по контролю доступности лекарств Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Фонд независимого мониторинга «Здоровье» запускает проект «За доступные лекарства». Эксперты будут контролировать, чтобы закупаемые регионами лекарства для амбулаторного лечения соответствовали перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), цены на который фиксируются государством.

Как пояснили в Общероссийском народном фронте, проект нацелен не только на повышение доступности лекарств для пациентов-льготников, но и на сокращение бюджетных расходов, ведь в настоящее время регионы зачастую закупают дорогие лекарства, более дешевые аналоги которых есть в перечне ЖНВЛП.

«На сегодняшний день большая часть лекарственных препаратов, закупаемых регионами для амбулаторного лечения, относится не к перечню ЖНВЛП. По данным Росстата, потери региональных бюджетов на здравоохранение из-за закупки таких лекарств по ряду регионов составляют до 30 процентов. В результате жители разных регионов получают неравный доступ к льготным лекарствам», — сообщил член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, глава Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

Доступность льготного лекарственного обеспечения для граждан в последние годы стала одной из наиболее острых проблем отечественного здравоохранения. По словам Эдуарда Гаврилова, в регионах многие врачи под давлением своего руководства стараются не выписывать пациентам необходимые им лекарства, если тех нет в наличии в аптечных пунктах.

«В лучшем случае врачи предлагают другие препараты, менее эффективные. Аптеки, в свою очередь, также отказываются принимать рецепты на отсутствующие в данный момент лекарства, чтобы не ставить их на отсроченное обслуживание. В результате пациенты-льготники остаются без полноценного лечения. Мы призываем всех, кто оказался в подобной ситуации, обращаться в Фонд «Здоровье» и обещаем разобраться с каждым отдельным случаем. Права россиян на льготное лекарственное обеспечение должны соблюдаться во всех регионах», — сказал член Центрального штаба ОНФ.