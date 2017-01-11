Минтруд разработал методические рекомендации по представлению сведений о доходах Фото: Олег Яровиков Минтруд разработал методические рекомендации по представлению сведений о доходах Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Минтруд России разработал методические рекомендации по вопросам представления в 2017 году сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Методические рекомендации содержат пошаговую инструкцию по заполнению каждого раздела справки. Уточняют, какие именно сведения подлежат указанию, а какие нет, а также включают примеры в зависимости от семейного положения и имущественных ситуаций. Указанные рекомендации адресованы кадровым службам государственных органов и организаций, служащим (работникам) и гражданам, претендующим на замещение соответствующих должностей.

Методические рекомендации доступны на сайте Минтруда России, а также на сайте Министерства труда и социальной защиты населения Башкортостана.

В этом году сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера должны представить более 1,5 млн человек, включая лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, государственных и муниципальных служащих. С учетом представления сведений на членов семьи будет получено в общей сложности около 6 млн справок.