52 инвестпроекта Башкирии в сфере АПК получат 1,2 млрд рублей федеральной субсидии Фото: Олег Яровиков 52 инвестпроекта Башкирии в сфере АПК получат 1,2 млрд рублей федеральной субсидии Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Комиссия по координации вопросов кредитования агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства России отобрала 52 инвестпроекта из Башкортостана на общую сумму 1,2 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза РБ, на заседании комиссии рассматривались инвестиционные проекты, претендующие на субсидирование части процентной ставки. Из 52 проектов, представленных башкирскими предприятиями, 44 связаны с развитием в регионе молочного скотоводства и касаются технической и технологической модернизации.

Пять инвестпроектов предусматривают дальнейшее развитие мясного скотоводства в регионе. Еще три проекта связаны с производством овощей закрытого грунта.