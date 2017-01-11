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11 января Среда

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Нефтекамский «Торос» проиграл в ангарском овертайме

СПОРТ

Нефтекамский «Торос» проиграл в ангарском овертайме Фото: ХК «Торос»

Нефтекамский «Торос» проиграл в ангарском овертайме Фото: ХК «Торос»

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Нефтекамский «Торос» провел первый в 2017 году поединок в чемпионате Высшей хоккейной лиги. В Ангарске башкирская команда встречалась с местным «Ермаком».

В основное время победитель не определился — 2:2, в составе гостей отличились Гришин и Дубровский.

В овертайме хозяева забросили победную шайбу — 3:2.

У «Тороса» восьмое место и 66 очков.

Следующий матч нефтекамцы сыграют 12 января в Красноярске против «Сокола».

Теги: хоккей,ВХЛ
 
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