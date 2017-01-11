Все города и районы Башкирии начали год с утвержденными бюджетами - Минфин Фото: Минфин РБ Все города и районы Башкирии начали год с утвержденными бюджетами - Минфин Фото: Минфин РБ

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Все города и районы республики своевременно утвердили свои бюджеты на 2017-2019 годы.

«В соответствии с бюджетным законодательством, все 895 местных бюджетов Башкортостана приняты до начала очередного финансового года. Главные финансовые документы городов и районов, сельских и городских поселений, как и региона в целом, утверждены на трехлетний период. Расходы сформированы в «программном» формате», — сообщила пресс-секретарь Министерства финансов РБ Альфия Кутлуева.

Во всех районах и городских округах республики действуют планы мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов, направленные на повышение качества планирования и исполнения местных бюджетов.