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11 января Среда

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Все города и районы Башкирии начали год с утвержденными бюджетами - Минфин

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Все города и районы Башкирии начали год с утвержденными бюджетами - Минфин Фото: Минфин РБ

Все города и районы Башкирии начали год с утвержденными бюджетами - Минфин Фото: Минфин РБ

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Все города и районы республики своевременно утвердили свои бюджеты на 2017-2019 годы.

«В соответствии с бюджетным законодательством, все 895 местных бюджетов Башкортостана приняты до начала очередного финансового года. Главные финансовые документы городов и районов, сельских и городских поселений, как и региона в целом, утверждены на трехлетний период. Расходы сформированы в «программном» формате», — сообщила пресс-секретарь Министерства финансов РБ Альфия Кутлуева.

Во всех районах и городских округах республики действуют планы мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов, направленные на повышение качества планирования и исполнения местных бюджетов.

Теги: Минфин РБ,бюджет
 
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