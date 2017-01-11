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11 января Среда

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«Уфа-Алиса» попробует оказать сопротивление «Кубани» в Краснодаре

СПОРТ

«Уфа-Алиса» попробует оказать сопротивление «Кубани» в Краснодаре Фото: Дмитрий Слезин

«Уфа-Алиса» попробует оказать сопротивление «Кубани» в Краснодаре Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В среду, 11 января, гандбольный клуб «Уфа-Алиса» сыграет очередной поединок в чемпионате женской Суперлиги России. В Краснодаре уфимки встретятся с «Кубанью».

С ней «Уфа-Алиса» заканчивала год 2016-й, проиграв дома со счетом 19:37.

После 11 игр сезона уфимская команда без очков.

Начало встречи в Краснодаре — в 21.30 по уфимскому времени.

Теги: гандбол,женская Суперлига РФ
 
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