Уфимцы могут поделиться книгами в рамках благотворительной акции «Народный книговорот» Фото: из открытых источников Уфимцы могут поделиться книгами в рамках благотворительной акции «Народный книговорот» Фото: из открытых источников

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе проходит благотворительная акция «Народный книговорот». Любой желающий может сдать книги в специальный фонд. Все они будут переданы в детские дома, интернаты, больницы, приюты и другие социальные учреждения города.

Литература принимается в любой библиотеке Централизованной системы массовых библиотек города. Адреса и контакты доступны на сайте ЦСМБ.

Справка. В Централизованную систему массовых библиотек Уфы входят Центральная городская библиотека, 27 филиалов-библиотек и модельная юношеская библиотека.