Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.95 ↑

EUR 63.54 ↓

11 января Среда

Уфа   °

ФК «Уфа» отправился на Кипр готовиться ко второму кругу текущего сезона

СПОРТ

ФК «Уфа» отправился на Кипр готовиться ко второму кругу текущего сезона Фото: Дмитрий Слезин

ФК «Уфа» отправился на Кипр готовиться ко второму кругу текущего сезона Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

11 января Футбольный клуб «Уфа» отправился на свой первый в нынешнем году учебно-тренировочный сбор, который пройдет на Кипре с 11 по 22 января.

Как сообщает пресс-служба клуба, тренировки «горожан» в Айя-Напе пройдут в двухразовом режиме — утром и вечером. Помимо упражнений с мячом подопечные Сергея Семака проведут теоретические занятия и работу на физическую выносливость.

В рамках сбора «Уфа» сыграет два контрольных поединка с румынским «Клужем» (17 января) и польским «Лехом» (21 января).

Теги: футбол,РФПЛ,межсезонье
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть