Статистики Башкирии озвучили средние цены на продукты Фото: Ксения Калинина Статистики Башкирии озвучили средние цены на продукты Фото: Ксения Калинина

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Башкортостанстат опубликовал средние потребительские цены на отдельные виды социально значимых продуктов в регионе в 2016 году.

По данным выборочного наблюдения, килограмм говядины, кроме бескостного мяса, стоил в среднем 294,85 рубля. Свинины — 244,64 рубля, баранины — 336,57.

Куры охлажденные и мороженые можно было приобрести в среднем за 130,73 рубля за килограмм.

Средняя цена килограмма мороженой неразделанной рыбы в регионе в целом за год — 131,37 рубля.

Килограмм сливочного масла в республике стоил в прошлом году в среднем 423,54 рубля, масла подсолнечного — 101,66.

Литр цельного пастеризованного молока 2,5-3,2 процента жирности можно было приобрести в среднем за 43,53 рубля, цельного стерилизованного такой же жирности — за 58,20.

Десяток куриных яиц в прошлом году стоил в среднем по Башкортостану 62,66 рубля.

Средняя цена килограмма сахарного песка — 45,62 рубля, чая черного байхового — 673,87, соли — 9,45, пшеничной муки — 29,64.

Килограмм хлеба из ржаной муки и смеси муки ржаной и пшеничной в 2016 году можно было приобрести в среднем за 42,74 рубля. Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки стоил в регионе 44,08 рубля за килограмм.

По данным статистиков, средняя цена шлифованного риса в прошлом году — 51,33 рубля за килограмм, пшена — 27,64, крупы гречневой ядрицы — 67,45, вермишели — 44,77.

Килограмм картофеля стоил в среднем 18,68 рубля, белокочанной капусты — 16,10 рубля, репчатого лука — 18,48 рубля, моркови — 20,90 рубля. Килограмм яблок жители республики могли приобрести за 71,27 рубля.