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11 января Среда

Уфа   °

В Башкирии бывшего главу города судят по обвинению в получении крупной взятки

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане бывший глава администрации города Агидели предстанет перед судом по обвинению в получении крупной взятки.

В августе 2016 года 48-летний мужчина получил денежное вознаграждение в сумме 450 тысяч рублей за совершение заведомо незаконных действий по предоставлению коммерческому предприятию права на отвал грунта (песка) объемом 10 тысяч кубометров в городе Агидели, без проведения аукциона и торгов. После получения денег глава администрации был задержан, вину свою он не признал. Сейчас бывший руководитель заключен под домашний арест. Следователи наложили арест на его имущество в виде денежных средств на счетах, трехкомнатной квартиры в городе Нефтекамске и акций.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Краснокамский межрайонный суд, сообщили в СКР по РБ.

Теги: СКР по РБ,взятка
 
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