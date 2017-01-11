В России сократилось потребление молока, мяса, сахара и масла Фото: «Известия» В России сократилось потребление молока, мяса, сахара и масла Фото: «Известия»

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Рацион россиян в последние годы значительно изменился. В среднем по стране стали меньше есть мяса, рыбы, молока и сахара, но больше картошки, бахчевых и овощей, следует из ежегодного выпуска сборника «Регионы России. Социально-экономические показатели», который подготовил Росстат, сообщают «Известия».

Эксперты по аграрным и продовольственным вопросам объясняют эту ситуацию ростом цен и одновременным падением доходов населения. Чтобы сэкономить, многие переходят с натуральных продуктов на более дешевые заменители, а это, по мнению диетологов, может негативно сказаться на здоровье. Однако уменьшение в рационе сахара и увеличение овощей — это плюс. И может быть следствием не только финансового кризиса, но и признаками перехода на здоровое питание.

По данным Росстата, с 2013 по 2015 год жители России стали есть меньше мяса (на 2 кг в год на человека), рыбы (на 5 кг), молока и молочных продуктов (на 9 кг), сахара (на 1 кг).

Количество съедаемых яиц не изменилось, как и хлеба. По сравнению с 2014 годом в 2015-м на 200 г снизилось потребление растительного масла. Зато еще никогда за последние десять лет граждане не ели столько овощей и бахчевых. В 2015 году на каждого пришлось по 112 кг картошки, это на 1 кг больше, чем с 2012 по 2014 год, и на 3 кг больше, чем в 2005 году. А потребление кабачков, тыквы и арбузов выросло с 2013 по 2015 год на 2 кг на человека, а по сравнению с 2005 годом — на 24 кг.

Генеральный директор Ассоциации отраслевых союзов агропродовольственного комплекса России (АССАГРОС) Маргарита Попова рассказала, что еда — основная статья расходов россиян, сейчас на нее граждане тратят не менее 50 процентов своего бюджета.

«В связи с падением доходов населения и одновременным ростом цен люди сильно изменили свой рацион и перешли в более дешевый сегмент продуктовых магазинов, — объяснила Маргарита Попова. Она отметила, что особенно заметно подорожало молоко (в разных регионах от 25 до 50 процентов по сравнению с 2014 годом). Из-за введения продовольственного эмбарго в России многие отечественные производители переключились на производство сыра, а надои молока остались практически прежними. Из-за контрсанкций с российского продовольственного рынка ушло несколько крупных игроков — импортеров молочных продуктов. И если овощей можно вырастить больше за один сезон, то прежде чем новорожденный теленок превратится в корову, проходит больше двух лет. Быстро увеличить объемы производства молока и мяса крупного рогатого скота невозможно. Это привело к определенному дефициту сырья, который и стал причиной роста цен».

Сейчас объемы производства мяса в стране увеличиваются, но это мало влияет на рацион россиян.

«До тех пор пока цены растут, а доходы падают, хозяйки будут покупать больше картошки и меньше мяса», — считает эксперт.