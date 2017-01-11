В Уфе 12 января продолжится очистка дворов от снега Фото: администрация Уфы В Уфе 12 января продолжится очистка дворов от снега Фото: администрация Уфы

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Уфимские управляющие компании опубликовали график уборки дворов на 12 января. В Октябрьском районе столицы в четверг работа с применением спецтехники намечена по следующим адресам: Маршала Жукова, 4/4; Ю. Гагарина, 1/2, 30, 32, 46, 46/1, 46/4; Б. Бикбая, 37, 40, 41; М. Рыльского, 21/3; Ак. Королева, 10; Р. Зорге, 11, 47, 47/1, 47/2; пр. Октября, 63, 63/1, 63/2, 124, 124/2, 124/3, 126, 126/1, 142, 142/1, 142/2, 142/3; Иркутская, 1, 7, 50; 50 лет СССР, 45/1, 45/2, 45/а.

В Ленинском районе 12 января очистке подлежат двора по ул. Аксакова, 80; Революционной, 16; М. Карима, 50; Летчиков, 5/1; Гафури, 15. Также планируется очистка кровель, балконных, подъездных козырьков от снега и наледи на домах по Аксакова, 82; Революционной, 18/20; Судоремонтной, 14; Лесозаводской, 3, 3а, 3б, 3г, 6.

В Советском районе: проспект Октября, 18; Айская, 62; Ленина, 87; Пархоменко, 117; Бабушкина, 17а, 19; Мингажева, 121; пр. Октября 8/1, Бакалинская, 68, 68/1, 68/2; Р. Зорге, 38.

«На сайте «УЖХ Советского района» размещен график уборки на другие дни, ориентируясь на который, уфимцы смогут помочь нам очистить свои дворы, переставив автомобили на период с 9 до 17 часов», — обратились к горожанам в муниципалитете.