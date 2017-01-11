Видные деятели науки: Александр Сиднев (К 80-летию со дня рождения ученого-геолога)

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня исполнилось бы 80 лет Александру Сидневу — авторитетному отечественному ученому, педагогу высшей школы, автору многих книг и научных трудов по геологии.

Александр Валентинович Сиднев родился 11 января 1937 года в городе Саратове. Он был третьим ребенком в многодетной и небогатой семье Валентина Матвеевича Сиднева, работавшего слесарем саратовского депо. Мать, Ольга Васильевна, смотрела за детьми, ухаживала за небольшим огородом.

Известной личностью был брат отца Алексей Матвеевич Сиднев, который прошел всю Великую Отечественную войну, дошел до Берлина, дослужился до генерал-майора. Уже после войны он попал под необоснованные репрессии и погиб в ГУЛАГе.

Александр Сиднев успешно окончил среднюю школу в Саратове. Учился он очень хорошо, в аттестате у него была лишь одна четверка. Поступил на факультет геологии Саратовского государственного университета, который окончил в 1960 году.

По распределению Александр Сиднев был направлен в Башкирию инженером-геологом Западно-Башкирской комплексной геологической экспедиции Башкирского территориального геологического управления. Очень скоро активного и инициативного молодого человека назначили главным геологом, затем начальником партии. Он занимался разведкой месторождений полезных ископаемых, руководил коллективом, в котором было более 100 человек.

Вместе с Александром Сидневым в Башкирию приехала его молодая жена Тамара Васильевна, окончившая экономический факультет Саратовского госуниверситета. Вместе они в любви и согласии прожили 56 лет, а дружба их началась еще в школьные годы.

На становление Александра Валентиновича как ученого в Башкирии положительно повлияло знакомство с выдающимся ученым-геологом Варварой Львовной Яхимович, которая пробудила у него интерес к науке. Вскоре Александр Сиднев успешно защитил диссертацию и стал кандидатом геолого-минералогических наук.

С 1974 года молодой ученый занялся новой для себя деятельностью — научно-педагогической работой на кафедре геологии географического факультета Башгосуниверситета.

Интерес к науке способствовал переходу Александра Сиднева в Институт геологии Башкирского филиала Академии наук СССР в качестве ведущего научного сотрудника. Здесь он завершил докторскую работу, которую блестяще защитил в Московском государственном университете в 1985 году. С 1987 года являлся заместителем директора института по науке.

В 1988 году Александра Валентиновича пригласили на работу в Уфимский нефтяной институт. По конкурсу он был избран заведующим кафедрой геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений, которой руководил до 2007 года. В 1990 году был избран профессором. Затем до последних дней жизни работал профессором этой же кафедры.

Многолетняя и плодотворная научная деятельность Александра Сиднева была посвящена актуальным проблемам региональной геологии, геодинамики, палеонтологии, стратиграфии кайнозоя. При деятельном участии ученого были разработаны модели плиоценовых палеодолин Предуралья, изучена нефтеносность Западной Сибири, Нигерии, Йемена и других стран.

Александр Валентинович является автором более 180 научных работ, книг и монографий. Среди его наиболее известных книг — «История развития гидрографической сети плиоцена в Предуралье» (Москва, 1985), «Плейстоцен Предуралья» (Москва, 1987), «Фундаментальная геологическая наука и материальные энергетические ресурсы будущего» (Уфа, 2001).

За большие заслуги в развитии высшей школы и геологической науки Александр Сиднев был удостоен почетного звания «Заслуженный работник народного образования Республики Башкортостан». Он являлся Почетным работником высшего профессионального образования Российской Федерации. Избирался действительным членом РАЕН.

Александр Валентинович работал до последних дней своей жизни. Без своей любимой работы он не мог жить. Коллеги вспоминают, что профессор первым приходил на кафедру и последним уходил домой.

Скончался Александр Сиднев 7 апреля 2016 года и похоронен в Уфе.